Les Pays-Bas largueront également des colis alimentaires sur Gaza

"Il manque de tout à Gaza, la famine menace", a-t-elle déclaré à la Chambre. "C'est pourquoi les Pays-Bas et la Jordanie largueront des colis alimentaires le long de la côte dans les prochains jours. Dans le même temps, l'aide par voie terrestre doit parvenir à Gaza plus rapidement, mieux et avec des volumes plus importants."

La ministre s'est rendue ces derniers jours en Égypte, dans les territoires palestiniens et en Israël. Elle a exhorté Israël à notamment autoriser l'arrivée de davantage d'aide à Gaza, bombardée par Israël depuis octobre à la suite de l'attaque du Hamas.