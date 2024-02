Les Pays-Bas réfléchissent à l'achat d'une troisième frégate ASWF

La marine néerlandaise pourrait se doter d'une troisième nouvelle frégate de type ASWF (Anti-Submarine Warfare Frigate), spécialisée dans la guerre anti-sous-marine, en plus des deux bâtiments déjà commandés par le ministère de la Défense et dont la Belgique acquerra également deux exemplaires, a rapporté le site spécialisé Marineschepen.

"Il s'agit encore d'une exploration et non d'un projet concret", a souligné le porte-parole, cité par le fondateur de Marineschepen, Jaime Karremann.

La Belgique et les Pays-Bas avaient officialisé le 22 juin dernier l'achat commun de ces quatre nouvelles frégates - deux pour chaque marine -, en marge d'une visite des souverains des deux pays à Anvers, par la signature d'un nouveau memorandum d'entente (MoU) tenant compte de l'augmentation des coûts constatée depuis le lancement du programme en 2018. Une semaine plus tard, le secrétaire d'Etat néerlandais à la Défense, Christophe van der Maat, avait signé avec deux industriels, Damen et Thales Nederland, le contrat d'achat de ces quatre frégates anti-sous-marines, pour un montant avoisinant les 3,6 milliards d'euros.

Selon M. Karremann, il n'est pas inhabituel que la Marine néerlandaise finisse par acheter davantage de frégates que ce qu'elle prévoyait au départ d'un programme. Il cite l'exemple des trois types de bâtiments, les S-fregatten, les M-fregatten (le type actuellement en service dans les marines néerlandaise et belge, qui a racheté deux navires d'occasion aux Pays-Bas, les F930 Leopold 1 et F931 Louise-Marie) et les frégates de défense aérienne et de commandement (LCF).