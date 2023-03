Les Pays-Bas sonnés après la victoire électorale "monstre" d'un parti d'agriculteurs

Le "Mouvement agriculteur–citoyen" (BBB), fondé en 2019, a fait une entrée en force au Sénat à l'occasion des élections provinciales : il devrait devenir le plus grand parti de la chambre haute avec 16 voire 17 sièges.

"Les gens ont fait entendre leur voix, et comment!", s'est exclamée Caroline van der Plas, co-fondatrice du BBB et seule députée du parti.

Ces manifestations ont attiré l'attention du monde entier et recueilli notamment le soutien de l'ancien président américain Donald Trump et de plusieurs personnalités d'extrême droite.

Le parti a été l'un des principaux acteurs d'une vague de manifestations contre les plans de la coalition du Premier ministre Mark Rutte pour limiter les émissions d'azote, en réduisant notamment le cheptel et éventuellement en fermant des fermes.

Les élections provinciales, qui servent à désigner les sénateurs, ont vu le BBB remporter le plus de voix dans la majorité des 12 provinces du pays, selon les derniers décomptes, une "victoire monstre" aux yeux de la presse néerlandaise.

- "Historique" -

Le BBB a également récolté les voix d'électeurs déçus par les partis dits traditionnels et qui ont perdu confiance en Mark Rutte, en poste depuis 2010 et Premier ministre néerlandais à la plus grande longévité.