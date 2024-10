Les pays de l'UE participant à la Finul veulent exercer une "pression maximale" sur Israël

Les 16 pays de l'Union européenne (UE) participant à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) veulent "exercer une pression maximale aux niveaux politique et diplomatique sur Israël" afin d'éviter "de nouveaux incidents", a déclaré mercredi le gouvernement italien.

A l'issue d'une visioconférence ayant réuni les ministres de la Défense de ces pays, le ministère italien de la Défense a diffusé un communiqué dans lequel ils affirment leur "volonté partagée d'exercer une pression maximale aux niveaux politique et diplomatique sur Israël afin d'éviter de nouveaux incidents".

"En outre, les 16 pays ont convenu de la nécessité de renforcer les Forces armées libanaises, grâce à un soutien adéquat à la formation et à un financement international, afin qu'elles puissent devenir une force crédible et contribuer à la stabilité de la région avec le soutien de la Finul".

Les ministres ont également "exprimé leur préoccupation unanime face à la situation dans la région, condamnant fermement les attaques qui ont frappé les bases de la Finul, mettant en danger la sécurité du personnel militaire engagé".

De son côté, le ministère français des Armées a souligné que les 16 pays resteraient "engagés dans la Finul qui joue un rôle clé dans le cadre du mandat qui lui est confié par le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que force d'observation impartiale".

Cette visioconférence a été organisée à l'initiative des ministres français et italien de la Défense, Sébastien Lecornu et Guido Crosetto, après que cinq Casques bleus indonésiens et srilankais eurent été blessés par l'armée israélienne au cours de ses opérations dans le sud du Liban contre le Hezbollah.