Les Philippines et la Corée du Sud s'accordent pour renforcer leur coopération maritime

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son homologue philippin Ferdinand Marcos se sont engagés lundi à renforcer la coopération maritime de leurs deux pays face aux revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale.

"Nos deux pays continueront à travailler ensemble afin d'établir un ordre maritime fondé sur des règles et de garantir la liberté de navigation et de survol conformément aux principes du droit international en mer de Chine méridionale", a déclaré M. Yoon aux journalistes à l'issue de la réunion entre les deux présidents.

Ils se sont notamment mis d'accord pour renforcer les liens entre leurs garde-côtes, afin de consolider "la lutte contre les réseaux internationaux d'organisations criminelles, l'échange d'informations et les missions de recherches et de sauvetage" selon le président sud-coréen.

Depuis plusieurs années, la Chine cherche à étendre sa présence dans les zones contestées de la mer de Chine méridionale, qui borde les Philippines et le Vietnam, et ce, malgré une décision internationale jugeant que ses revendications n'ont pas de fondements juridiques.

Pékin a construit des îles artificielles équipées de systèmes de missiles et de pistes d'atterrissage pour les avions de chasse, et a déployé des navires qui, selon les Philippines, harcèlent leurs bateaux et bloquent la pêche.

En mars, Séoul a exprimé de "graves inquiétudes" quant à l'utilisation répétée par la Chine de canons à eau contre les navires philippins dans la zone.