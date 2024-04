Les PM français et canadien défendent le Ceta, un "accord gagnant-gagnant"

Le Premier ministre français Gabriel Attal et son homologue canadien Justin Trudeau ont défendu jeudi à Ottawa le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, un "accord gagnant-gagnant".

Les deux hommes se sont dit confiants pour la suite de l'application de cette entente dite Comprehensive Economic and Trade Agreement, ou Accord économique et commercial global, en français.

"C'est un accord gagnant-gagnant, et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas, depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers", a déclaré Gabriel Attal parlant d'un "accord juste et équilibré".