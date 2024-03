Les pourparlers pour une trêve dans la bande de Gaza se poursuivent

Le Qatar a affirmé mardi que les négociations entre le Hamas et Israël pour une trêve à Gaza ainsi qu'un échange d'otages et de prisonniers palestiniens se poursuivaient, bien que les deux parties en guerre se renvoient la responsabilité de l'absence de progrès.

La guerre dans la bande de Gaza a éclaté le 7 octobre après une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, essentiellement des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes.

L'offensive lancée par l'armée israélienne en représailles a fait plus de 32.300 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Après plus de cinq mois de guerre, les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte, pays médiateurs, tentent d'arracher un accord pour une trêve et un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Lundi, et pour la première fois depuis le 7 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à un "cessez-le-feu immédiat", mais le Hamas et Israël continuent de se renvoyer la responsabilité de leur incapacité à trouver un accord.