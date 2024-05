Les Premiers ministres chinois et japonais à Séoul pour un sommet trilatéral

C'est au lendemain de ces discussions bilatérales que débutera lundi un sommet tripartite, première rencontre à ce niveau depuis cinq ans, en raison de la pandémie de Covid-19 mais aussi de différends diplomatiques et historiques entre la Corée du Sud et l'ancien colonisateur, le Japon.

M. Yoon, président depuis 2022, cherche à enterrer la hache de guerre avec le Japon face aux menaces grandissantes de la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire.

Depuis le dernier sommet trilatéral, "nos paysages régionaux et mondiaux ont considérablement changé", a déclaré M. Kishida avant son départ pour Séoul, ajoutant que cette nouvelle réunion était "hautement significative".

- Questions économiques à l'agenda -

Les discussions du sommet trilatéral devraient tourner autour de sujets économiques plutôt que de questions géopolitiques épineuses, prédisent les experts.

Et ce en dépit des essais militaires de plus en plus avancés menés par la Corée du Nord et des manoeuvres militaires d'ampleur de Pékin autour de Taïwan jeudi et vendredi.

Les questions liées à Pyongyang "sont difficiles à résoudre rapidement", a relevé un responsable du cabinet de M. Yoon.

"Une déclaration commune est actuellement en discussion", a ajouté ce responsable, précisant que Séoul tenterait "dans une certaine mesure" d'y inclure les problèmes sécuritaires de la région.

Un éditorial du quotidien sud-coréen Hankook Ilbo souligne "l'importance de la coopération entre les trois pays, qui représentent 20% de la population et du commerce mondiaux, soit 25% du PIB total".

"Il est crucial que les trois nations aient la volonté de surmonter leurs divergences de vues", ajoute le journal.

La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Nord ainsi qu'un allié diplomatique de poids. Elle préfère critiquer les exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud plutôt que de condamner les tests d'armement de Pyongyang.

En août dernier, Séoul, Tokyo et Washington ont annoncé un "nouveau chapitre" de leurs relations en matière de sécurité à l'issue d'un sommet historique à Camp David, aux États-Unis.

Pékin avait protesté après une déclaration lors du sommet dans laquelle les trois alliés critiquaient le "comportement agressif" de la Chine en mer de Chine méridionale.

L'année dernière, M. Yoon a déclaré que les tensions concernant Taïwan étaient dues à des "tentatives de modifier le statu quo par la force".

La Chine a récemment condamné la présence d'un député sud-coréen et du représentant de Séoul à Taipei à la cérémonie d'investiture du président taïwanais Lai Ching-te.