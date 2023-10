Les présidentes de la Commission et du Parlement européen se rendent vendredi en Israël

Les présidentes de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du Parlement européen Roberta Metsola se rendront vendredi en Israël, pour exprimer la solidarité de l'UE après l'offensive sanglante du Hamas, ont annoncé leurs services jeudi soir.

Les deux dirigeantes vont "exprimer leur solidarité avec les victimes des attaques terroristes du Hamas et rencontrer les dirigeants israéliens", ont annoncé la Commission et le Parlement dans un communiqué, précisant que le "programme de la visite sera annoncé plus tard".