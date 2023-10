Les prix de la viande rouge s'envolent aux Etats-Unis, en manque de boeufs

"Avant, je pouvais m'acheter des steaks, mais maintenant, c'est de plus en plus de la viande hachée. Ou du paleron à mijoter", dit-elle, en référence à l'un des morceaux les moins onéreux.

"Je reçois environ six morceaux, pour 150 ou 160 dollars, toutes les deux ou trois semaines", explique cet entrepreneur qui n'a pas voulu donner son nom. "Ca a clairement augmenté."

"C'en est arrivé à un point où je me suis mis à acheter surtout de la viande à cuisson longue, plus abordable et qui va me durer plus longtemps", ajoute-t-il.

La flambée du boeuf dépasse, en intensité, la poussée inflationniste qui traverse toute l'économie américaine depuis deux ans.