Les rebelles houthis annoncent avoir attaqué un navire américain en mer Rouge

"Les forces navales des forces armées yéménites ont visé le navire américain Star Iris en mer Rouge avec un certain nombre de missiles navals (...), et les frappes ont été précises et directes", a déclaré le porte-parole des Houthis, Yahya Saree.

Deux agences britanniques de sécurité maritime avaient annoncé plus tôt dans la journée l'attaque d'un navire au large des côtes méridionales du Yémen. "L'équipage est sain et sauf et le navire se dirige vers son prochain port d'escale", avait souligné la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), précisant que l'incident avait eu lieu avant 04h00 (02h00 en Belgique).