Les républicains veulent enquêter sur les mesures de sécurité entourant Trump

"Le peuple américain mérite de connaître la vérité", a clamé Mike Johnson sur le réseau social X. Il a précisé que la directrice des services secrets, en charge de la protection des (ex-)présidents américains, Kimberly Cheatle ainsi que d'autres "responsables concernés" de la Sécurité intérieure et du FBI seraient convoqués pour être entendus par la Chambre "aussi vite que possible".

Les républicains, qui disposent de la majorité à la Chambre, veulent enquêter sur les mesures de sécurité qui entouraient Donald Trump lorsqu'il a été visé par des tirs et blessé lors d'un meeting en Pennsylvanie samedi.

Les républicains veulent comprendre comment le tireur, identifié par le FBI comme Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, a réussi à déjouer les mesures de sécurité pour monter sur un toit et viser Donald Trump, qui a été touché à l'oreille. Ses tirs ont tué un spectateur et en ont blessé deux grièvement. Le tireur a lui été abattu.

De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le tireur avant la fusillade et avoir alerté la police de Butler qui a affirmé avoir "répondu à un certain nombre de rapports d'activité suspecte", sans donner plus de précisions.