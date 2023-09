Les réseaux sociaux assouplissent la modération des contenus malgré l'approche des élections américaines

"Les réseaux sociaux ne sont pas prêts pour le tsunami électoral de 2024", a déclaré l'ONG Global Coalition for Tech Justice dans un rapport publié ce mois-ci.

Avec la saison électorale américaine qui approche, et un probable déluge de désinformation en ligne, la tendance récente des grandes plateformes à rendre leur modération des contenus moins sévère inquiète les associations.

Les chercheurs notent que plus de 50 élections majeures vont avoir lieu dans le monde l'année prochaine, aux États-Unis, mais aussi en Inde, en Afrique et dans l'Union européenne.

"Pendant que les entreprises continuent à compter leurs profits, nos démocraties restent vulnérables aux tentatives de coup d'État violent, aux discours haineux et à l'ingérence électorale", écrivent-ils.

Entre la situation économique défavorable, marquée par une inflation hors norme et des plans sociaux, et un climat politique hostile, les géants numériques américains font preuve d'une certaine lassitude à l'idée d'être les shérifs du Far West de l'internet.