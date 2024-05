Les restes d'un Israélien, jusqu'ici considéré otage, découverts en Israël

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a refusé de préciser où, quand et comment ses restes avaient été découverts. Elle a simplement indiqué qu'ils avaient été identifiés "grâce à des indices relevés sur le terrain et après une enquête (...) complexe menée par les forces armées et la police israéliennes et l'Institut national de médecine légale".

Selon des médias israéliens, ses restes ont été découverts inhumés avec ceux d'une autre victime tuée lors du festival Nova.

"Après plus de 200 jours et nuits de recherches, d'inquiétudes, de prières et de larmes (...) nous avons appris avec une grande tristesse que notre cher fils bien-aimé (...) n'était plus parmi les vivants", a indiqué sa famille dans un communiqué.