Les risques de famine sont bien réels au Soudan, alerte l'ONU

De son côté l'ONG Médecins sans frontières (MSF) a lancé un appel en faveur d'une intensification urgente de la réponse humanitaire, appelant l'ONU "à faire preuve de plus de volonté" pour contribuer activement à une augmentation rapide et massive de l'aide humanitaire.

"Si les combats ne cessent pas et sans un accès sans entrave pour l'aide humanitaire, la crise au Soudan s'aggravera considérablement dans les mois à venir et pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de la région", a-t-il ajouté.

S'exprimant en visioconférence depuis le Kenya, le chef de la délégation de la Fédération de la Croix-Rouge (FICR), Farid Abdulkadir, a souligné qu'il s'agissait de "la plus grande crise" humanitaire actuelle.

Les combats au Soudan, qui font rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohammed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir, ont fait des milliers de morts et plus de huit millions de déplacés, selon l'ONU.