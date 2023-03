Les Russes de Pussy Riot distinguées aux Etats-Unis pour leur esprit de résistance

Le 6 mai, elles recevront la distinction "Woody Guthrie", du nom d'un chanteur et compositeur américain de folk (1912-1967) considéré comme un musicien de gauche, classé parfois socialiste, révolutionnaire voire anarchiste, et qui défendait les plus pauvres et les opprimés.

Les derniers récipiendaires de ce prix sont Bruce Springsteen, Joan Baez ou Pete Seeger.

"Dans l'esprit de Woody, je crois qu'il aurait aimé le message anti-fasciste des Pussy Riot", a déclaré une des membres, Nadejda Tolokonnikova, dans un message transmis à l'AFP par leur agent.

"Nous ne jouons pas vraiment du folk mais pas non plus réellement du punk. Nous ne faisons que crier et manifester aussi fort que possible et espérons montrer aux autres qu'ils peuvent faire pareil", a poursuivi l'artiste contestataire.