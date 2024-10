Les secouristes à Gaza annoncent 28 morts dans une frappe israélienne

Au Liban, où l'armée israélienne poursuit aussi ses frappes aériennes et incursions terrestres contre le Hezbollah, allié du Hamas, la force de l'ONU (Finul) déployée entre les deux pays a indiqué jeudi qu'un char israélien avait tiré sur son QG dans le sud, blessant deux Casques bleus.

La Finul a également dénoncé des tirs sur une autre de ses positions dans la région, et des tirs israéliens "délibérés" la veille sur deux sites, au moment où les relations entre Israël et l'ONU sont au plus bas.

Rome a dénoncé un acte "intolérable" et convoqué jeudi l'ambassadeur d'Israël. La France a pour sa part annoncé convoquer avec l'Italie une réunion des pays européens contributeurs à la Finul pour la semaine prochaine.

Israël a déplacé en septembre le coeur de ses opérations militaires vers le Liban, mettant à profit l'affaiblissement du Hamas après un an de guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023.