Les Sénégalais appelés à se mobiliser vendredi contre le report de la présidentielle

Les Sénégalais sont appelés à se mobiliser vendredi contre le report de la présidentielle au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition.

Un nouveau collectif de groupes citoyens et religieux et d'organisations professionnelles a demandé aux fidèles de se rendre à la grande prière musulmane hebdomadaire en tout début d'après-midi vêtus de blanc et des couleurs nationales.