Les soins pour les mineurs transgenres temporairement interdits dans un Etat américain

Plus d'une vingtaine d'Etats américains sur cinquante ont adopté des législations interdisant certains traitements de santé destinés aux mineurs qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe de naissance, des textes contestés devant les tribunaux sur un sujet hautement polémique aux Etats-Unis.

Adoptée en 2023, la loi a été rapidement contestée devant la justice fédérale, et sa mise en place suspendue jusqu'alors.

Lundi, sans se prononcer sur la constitutionnalité d'une telle loi, la Cour suprême a donné raison à l'Etat de l'Idaho, qui demandait à ce que la loi soit applicable en attendant une décision sur le fond. La haute cour autorise cependant les plaignants à bénéficier, eux, de tels soins.

"La décision d'aujourd'hui permet à l'Etat de mettre fin aux soins qui bénéficient à des milliers de familles, et sème la confusion", a réagi dans un communiqué l'association de défense des libertés civiles, et co-plaignante, ACLU, dénonçant "un résultat horrible pour les jeunes transgenres et leurs familles".