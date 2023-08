Les stations de ski, menacées de disparition ? "Si les températures augmentent de 4 degrés, il n'y aura plus de sport d'hiver"

Notre planète fait face à une crise climatique, dont les conséquences se font déjà sentir. Selon une étude publiée dans le journal de référence "Nature", 2 degrés de plus signifient, entre autres choses, que la moitié des stations de ski européennes n'auront plus du tout de neige. Si nous atteignons les +4 degrés comme le prédisent certaines études, c'est carrément la disparition du concept de sport d'hiver.

À Val Thorens, en Savoie, la neige a déjà commencé à tomber. Pourtant, ce phénomène climatique risque de disparaître. En cause, le réchauffement climatique. Par exemple, dans les Pyrénées, la neige manque déjà cruellement par endroit. Seule solution pour les opérateurs : la fermeture de certaines pistes. Toutes les stations de ski sont concernées par ce phénomène. "L'étude montre qu'avec une hausse des températures de 2 degrés, ce qui est un scénario pourtant modéré, 50 % des stations de ski ont un risque de manquer de neige pendant les mois d'hiver. Et si les températures augmentent de 4 degrés, on passe à 98 % des stations", explique Lander Van Tricht, climatologue de la VUB.

Une grande différence

Avec 2 degrés de plus, les canons à neige peuvent encore fonctionner et sauver les stations de ski. Mais pour les climatologues, ce n'est pas idéal puisque ces canons participent eux aussi au dérèglement climatique. "Cela pose problème, car cela demande beaucoup d'eau et on l'a bien vu cet été avec les sécheresses, il y en a de moins en moins. La production de neige artificielle demande énormément d'énergie", explique le climatologue.