Les Talibans confirment la détention de citoyens américains en Afghanistan

D'après CBS News, sa compagne Anna Corbett a indiqué qu'il avait récemment eu une forte fièvre et que son état mental était très mauvais.

Le couple a quitté l'Afghanistan en 2021, quand les Talibans ont repris le pouvoir, après y avoir vécu durant des années pour soutenir des projets humanitaires, rapportent les médias américains. Ryan Corbett y est retourné un an plus tard, s'est fait arrêter et s'est retrouvé dans une petite cellule à Kaboul, la capitale.

Le nombre d'étrangers détenus en Afghanistan est incertain. À la fin du mois de février, les Talibans avaient notamment libéré un Autrichien, détenu depuis mai 2023 parce qu'il avait annoncé des vacances en Afghanistan dans une publication d'extrême-droite. Les Talibans l'avaient arrêté pour espionnage.