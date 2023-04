Les talibans interdisent aux Afghanes de travailler pour l'ONU dans tout le pays

Les talibans ont émis un "ordre" pour interdire aux Afghanes employées par l'ONU, jusqu'ici épargnées par de telles restrictions, de travailler dans tout l'Afghanistan, a annoncé mardi le porte-parole de l'ONU, dénonçant une décision "inacceptable et franchement inconcevable".

"On nous a dit par différents canaux que l'interdiction s'applique à tout le pays", a déclaré Stéphane Dujarric, alors que la mission des Nations unies dans le pays avait indiqué plus tôt dans la journée que les employées afghanes de l'ONU avaient été empêchées de travailler dans une province de l'est.