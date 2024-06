Les ténors du Parti démocrate serrent les rangs autour de Biden

Selon les résultats d'un sondage CBS News/YouGov, 72% des Américains interrogés pensent que Joe Biden ne dispose pas de la santé mentale et cognitive pour diriger les Etats-Unis quatre ans de plus (ils étaient déjà 65% le 9 juin).

Un conseiller de la Maison Blanche, Andrew Bates, a balayé cette idée, en rappelant que cette rencontre familiale avait été annoncée dès le 23 juin.

- Petits donateurs -

L'équipe de campagne de Joe Biden a aussi fait valoir qu'il avait récolté 33 millions de dollars depuis le débat, dont 26 de la part de petits donateurs.

"Je n'ai pas passé une bonne soirée mais Trump non plus", a voulu rassurer samedi le président américain, alors qu'un éditorial dans le prestigieux et influent journal américain New York Times l'a appelé à jeter l'éponge.