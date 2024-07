Les tirs contre Trump, révélateurs d'une société américaine à cran

Mais ses lieutenants ont immédiatement imputé la responsabilité de cette attaque au camp démocrate.

"Depuis des années, et aujourd’hui encore, des militants de gauche, des donateurs démocrates, et même Joe Biden ont fait des remarques et des descriptions répugnantes sur le fait de tirer sur Donald Trump", a dénoncé Chris LaCivita, membre haut placé de l’équipe de campagne du candidat républicain, sur X.

L'élu républicain Steve Scalise, victime en 2017 d'une fusillade qui a failli lui coûter la vie, a lui accusé les démocrates d'alimenter une "rhétorique incendiaire".