Les troupes américaines en Syrie visées par des missiles après l'attaque en Jordanie

Les forces américaines et de la coalition antidjihadiste en Syrie ont été la cible de missiles lundi, a affirmé un haut responsable militaire américain, au lendemain de la mort de trois soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie.

"Aucune blessure et aucun dommage aux infrastructures n'ont été rapportés", a-t-il ajouté.

"Plusieurs missiles ont été lancés contre les forces américaines et de la coalition dans la base de Shaddadi", dans le nord-est de la Syrie, a déclaré le haut responsable militaire sous couvert de l'anonymat.

Washington déploie environ 2.500 militaires en Irak et 900 en Syrie, dans le cadre d'un dispositif destiné à lutter contre une éventuelle résurgence du groupe djihadiste État islamique (EI).

Les forces américaines font face depuis mi-octobre à une vague d'attaques, la plupart revendiquée par une nébuleuse de combattants issus de groupes armés pro-Iran. Celle-ci dit agir en représailles au soutien des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza.

Les forces américaines et de la coalition ont été attaquées à au moins 165 reprises depuis mi-octobre, dont 66 fois en Irak, 98 fois en Syrie, et une fois en Jordanie, aux moyens d'un "mélange" de drones d'attaques, de missiles, de mortiers, et de missiles balistiques de courte portée, selon le haut responsable militaire américain.