"Les tueries se poursuivent" : à Gaza, rien ne change après la mort de Sinouar

L'assassinat du chef du Hamas Yahya Sinouar n'est pour les Gazaouis qu'un nouvel épisode macabre d'une guerre qui ravage leur territoire depuis plus d'un an et qu'ils désespèrent de voir finir.

Les raids se sont poursuivis dans l'enclave palestinienne assiégée après l'annonce par Israël d'avoir tué celui qui est considéré comme l'architecte de l'attaque sans précédent sur le sud du pays le 7 octobre 2023.