Les Turcs aux urnes pour choisir leurs maires, un test pour Erdogan

Les électeurs turcs ont commencé à voter dimanche pour choisir leurs maires, un scrutin local à valeur de test pour l'administration Erdogan qui compte bien reprendre le "trésor national", Istanbul.

Les premiers bureaux ont ouvert dans l'est du pays dès 07H00 (4H00 GMT), ont constaté les correspondants de l'AFP, tandis qu'à l'ouest, et dans les grandes villes comme Ankara et Istanbul, les opérations devaient commencer une heure plus tard.