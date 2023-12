Les unions collectives, nouvelle économie du mariage en Afghanistan

Le cadre imposant de la douzaine de "wedding halls" de Kaboul se prête à l'austérité nouvelle de ces cérémonies, dans le pays d'Asie centrale en plein marasme économique et sous la tutelle des talibans.

Cinquante couples ont été unis collectivement lundi dans un immense édifice à Kaboul, une pratique de plus en plus répandue pour réduire les coûts astronomiques des mariages traditionnels en Afghanistan.

Depuis le retour au pouvoir de ces derniers en août 2021, les mariés et leurs familles ne sont plus trop à la fête: la musique est de facto bannie. La cérémonie de lundi s'est déroulée en présence de nombreux gardes et talibans armés de fusils automatiques.

Devant le City Star, imposant édifice écru à colonnes et surchargé de dorures près de l'aéroport de Kaboul, une centaine d'hommes enturbannés et vêtus de leur plus belle tenue traditionnelle, le shalwar kameez, devisent en groupes en l'absence de la moindre femme.

Des jeunes gens finissent de décorer les voitures de longs rubans verts fluo et de roses rouges en plastique formant des coeurs.