Les USA dédient davantage encore d'aide militaire à l'Ukraine

Le transfert du système de défense antiaérienne Patriot, déjà annoncé par le président américain Joe Biden lors du sommet de l'Otan à Washington, fait partie de ce nouveau paquet d'aide.

Il comprend aussi les missiles NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) et HIMARS, ainsi que des munitions d'artillerie de calibre 155 et 105 mm.