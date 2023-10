Les USA frappent deux installations des Gardiens de la révolution iraniens en Syrie

Les Etats-Unis ont mené des frappes jeudi contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des "groupes affiliés" dans l'est de la Syrie, a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.

"Ces frappes de légitime défense et de précision sont une riposte à une série d'attaques en cours, et pour la plupart manquées, contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l'Iran", depuis le 17 octobre, a indiqué M. Austin dans un communiqué.