Les véhicules connectés désormais au coeur de l'offensive de Washington contre la Chine

Après les semi-conducteurs, les technologies de pointe et les données personnelles, c'est désormais au tour des véhicules connectés et des logiciels embarqués d'être au coeur de l'attention de Washington, avec le lancement d'une enquête pour en déterminer les risques associés.

L'annonce est venue du président américain Joe Biden, tout juste 24 heures après avoir signé un décret visant à "empêcher le transfert à grande échelle des données personnelles des Américains vers des pays sensibles", au premier rang desquels la Chine.

Cette fois, il s'agit de déterminer dans quelle mesure les véhicules connectés "made in China", électriques ou non, mais également les logiciels embarqués ou les composants provenant de l'Empire du Milieu et intégrés dans les véhicules importés, peuvent représenter un risque en termes de collecte des données.