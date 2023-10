Les ventes de Ford ont progressé au 3e trimestre, ses pickups plaisent toujours

Le constructeur automobile américain Ford a enregistré une hausse de 7,7% de ses ventes au troisième trimestre aux Etats-Unis, marqué par le succès de ses pickups et par la montée en puissance des véhicules électriques et hybrides.

Entre juillet et septembre, le groupe a vendu un peu plus d'un demi-million de véhicules (500.504), contre 464.674 un an plus tôt, selon un communiqué diffusé mercredi.

Sur les neuf premiers mois, les ventes ont bondi de 9,2% à 1,51 million.