"Les victimes sont toujours des civils": Trump bombarde le Yémen et fait au moins 31 morts

Au moins 31 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées lors de frappes américaines ciblant des bastions des rebelles houthis au Yémen. Ces bombardements ont touché plusieurs régions du nord et du centre du pays, dont la capitale Sanaa, tenue par les Houthis, semant la panique parmi la population. Selon les rebelles, la majorité des victimes seraient des femmes et des enfants.

"Je n'avais jamais rien vécu de tel", témoigne Ahmed, habitant de la capitale yéménite, après avoir vu sa maison trembler sous l'effet d'une "horrible explosion". Les quartiers résidentiels ont été secoués par des détonations violentes tandis que des images diffusées par les médias houthis montrent des civils blessés, dont des enfants soignés dans des hôpitaux.