Les virus de l'hépatite font encore 3.500 morts par jour, s'alarme l'OMS

En tout, chaque jour, 3.500 personnes meurent dans le monde des suites d'une infection par les hépatites: 83% de l'hépatite B et 17% de l'hépatite C.

Les estimations actualisées de l'OMS indiquent que 254 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B et 50 millions avec l'hépatite C en 2022.

Dans toutes les régions, seulement 3% des personnes vivant avec une infection chronique par l'hépatite B avaient reçu un traitement antiviral à la fin de 2022. En ce qui concerne l'hépatite C, 20% ont reçu un traitement curatif. "Des résultats bien en deçà des objectifs mondiaux visant à traiter 80% des personnes vivant avec l'hépatite B et l'hépatite C chroniques d'ici 2030", a souligné Meg Doherty.