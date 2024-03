L'escalade en Cisjordanie, une passion bridée par la guerre

Faire de l'escalade a toujours été une parenthèse enchantée, une façon de s'échapper d'un quotidien difficile, explique le jeune homme. Mais après le 7 octobre, "plus personne ne trouvait de sens à grimper", dit-il.

"Yalla, vas-y!" Faris Abou Gosh encourage un de ses amis sur la falaise de calcaire blanc. Sur ce spot d'escalade près de Bethléem, en Cisjordanie occupée, les grimpeurs palestiniens tentent d'oublier pour un moment la guerre, les barrages et les colonies.

Mais cette passion est difficile à pratiquer en Cisjordanie, plus encore depuis l'attaque sanglante du Hamas dans le sud d'Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Cet étudiant en kinésithérapie de 22 ans a l'escalade chevillée au corps. "Depuis sept ans, je suis complètement obsédé par l'escalade et j'ai organisé toute ma vie autour de ça", raconte-t-il.

"On se sent plus en sécurité quand il y a des étrangers qui grimpent avec nous", fait remarquer Faris Abou Gosh. "Les soldats s'en prennent rarement" à eux, explique-t-il.

Un berger bédouin fait paître ses moutons au pied de la roche, et de jeunes garçons du village voisin sont venus en spectateurs. L'endroit est bien connu des grimpeurs palestiniens, tant pour sa beauté que pour son éloignement des colonies israéliennes.

- Difficultés d'accès -