L'Espagne envoie 500.000 vaccins dans plusieurs pays d'Afrique centrale

La République démocratique du Congo, le Burundi et la Centrafrique sont les pays les plus touchés par la recrudescence du mpox en Afrique, où des cas ont également été signalés dans une dizaine d'autres pays.

Le mpox, auparavant connu sous le nom de variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains par contact physique. Elle provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées.

Madrid encourage ses homologues européens à faire don à leur tour de 20% de leur stock et à ne pas "garder des vaccins là où il n'y a pas de problème": "Cela n'a pas de sens".

Cela a poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer une "urgence de santé publique" de portée internationale en raison de la variante 1b du virus, actuellement plus répandue et plus dangereuse.