L'espoir au milieu d'un camp de réfugiés: les premières écoles pour enfants palestiniens naissent sous les tentes

Après six mois de guerre, la situation des enfants de Gaza devient critique. Entre écoles détruites et enseignement sous des tentes, la précarité des plus jeunes atteint des niveaux alarmants. Mais des lieux de lumière naissent parfois dans l'obscurité: des écoles ouvrent grâce à l'engagement de bénévoles.

Après six mois de conflit, la situation des habitants de Gaza est dramatique. Le Hamas évoque plus de 33 000 morts et la menace imminente de la famine. Les enfants, particulièrement vulnérables, sont au cœur des préoccupations. Plus de 625 000 d'entre eux, en âge d'aller à l'école, se retrouvent désœuvrés dans les camps de réfugiés, où 67% des établissements scolaires ont été touchés par des frappes.

Face à ce drame, des initiatives émergent pour maintenir l'éducation des enfants. Dans un camp de réfugiés, une école de fortune a été créée pour permettre aux plus jeunes de continuer à apprendre malgré les traumatismes. "Des bienfaiteurs nous ont fourni des tables, des stylos, des livres et des tableaux", explique un membre du personnel de l'école, symbole d'espoir au milieu du camp.