L'essayiste Rachel Khan "écartée" de Radio Classique pour "plagiats"

L'auteure de "Racée" plaide elle un "manque d'encadrement de sa chronique", estimant "payer les frais d'une défiance entre la rédaction et la direction", selon Arrêt sur images.

Sur 28 chroniques produites en avril et mai 2023 réécoutées par le média, "16 comportent des emprunts manifestes à d'autres travaux, avec des passages entiers reproduits mots pour mots" sans "jamais citer les sources originales", affirme l'article.

Dans l'une d'entre elles, l'éditorialiste évoque un monde divisé "en deux catégories: ceux qui prennent un bain, et ceux qui préfèrent la douche. En somme, les décontractés toujours relax contre les dynamiques dans l'action". Une réplique quasiment identique à celle d'une chronique produite un an et demi plus tôt sur RTL, relève Arrêt sur images.