L'Etat de New York envisage à son tour des réparations à l'esclavage et au racisme

Après la Californie, où l'idée de réparations financières pour compenser l'héritage de l'esclavage et du racisme sur les Afro-Américains fait son chemin, l'Etat de New York va se pencher à son tour sur cette question délicate et controversée, a annoncé mardi sa gouverneure démocrate.

"A New York, nous aimons croire que nous sommes du bon côté de l'Histoire, que l'esclavage était une création du Sud et des Etats confédérés", a déclaré la gouverneure Kathy Hochul, le quatrième le plus peuplé des Etats-Unis (20 millions d'habitants) qui comprend la mégapole New York et des régions plus rurales jusqu'à la frontière avec le Canada.

Mais, souligne son communiqué, "il y avait, avant la Révolution américaine (1776), plus d'Africains asservis dans la ville de New York que dans toute autre ville, à l'exception de Charleston, en Caroline du Sud, et la population d'Africains asservis représentait 20% de la population de New York". Ces esclaves pouvaient être employés comme domestiques ou dans la construction à New York.