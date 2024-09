L'état d'urgence décrété à Los Angeles, menacé par les incendies

David SWANSON

Le gouverneur de Californie a déclaré mercredi l'état d'urgence à Los Angeles et dans les comtés avoisinants face aux incendies qui menacent la mégalopole et ont déjà détruit plusieurs dizaines de maisons.

Gavin Newsom "a proclamé l'état d'urgence dans les comtés de Los Angeles et de San Bernardino pour lutter contre l'incendie du +Bridge Fire+ et dans les comtés d'Orange et de Riverside pour lutter contre l'incendie de l'+Airport Fire+", selon un communiqué publié mercredi.