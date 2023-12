L'été 2023 dans l'Arctique a été le plus chaud jamais enregistré

L'été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique, selon un rapport américain de référence, qui dresse un tableau alarmant de cette région du monde, particulièrement soumise aux effets du réchauffement climatique.

Ce document annuel, publié mardi par l'Agence atmosphérique et océanique américaine (NOAA) et mené par 80 experts de 13 pays, souligne notamment l'ampleur des incendies record qui ont frappé le Canada durant l'été, et la fonte poursuivie de la calotte glaciaire du Groenland.

L'année passée (d'octobre 2022 à septembre 2023) a été la sixième plus chaude depuis 1900 dans l'Arctique. Mais l'été (juillet à septembre) y a battu un record, avec une température moyenne de 6,4°C.