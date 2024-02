L'évacuation de l'hôpital Nasser laisse des milliers de Gazaouis sans refuge, déplore MSF

Médecins sans frontières (MSF) condamne fermement jeudi, via un communiqué, la décision des forces israéliennes d'ordonner l'évacuation de milliers de personnes déplacées réfugiées à l'intérieur de l'hôpital Nasser, à Khan Younès.

Le 13 février, un bulldozer militaire israélien a détruit la porte nord de l'hôpital et a ordonné aux personnes déplacées de sortir par cette porte, détaille MSF. Le personnel médical et les patients ont été informés qu'ils pouvaient rester dans l'hôpital avec un seul soignant par patient. Le personnel de MSF est toujours dans le bâtiment et continue de traiter les patients dans des conditions extrêmement difficiles, ajoute encore l'ONG.

De nombreuses personnes blessées par les bombardements intenses à Khan Younès n'ont par ailleurs pas pu se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins d'urgence, déplore MSF.