A Lewiston, ville fantôme, les habitants terrés chez eux pendant la traque du tueur

Quand Kyle Green et sa compagne ont appris qu'un homme armé venait de commettre un carnage tout près de chez eux à Lewiston et qu'il était en fuite, ils ont "lentement baissé les stores" pour ne pas effrayer leurs enfants et prétexté une soirée "film en famille" pour éteindre toutes les lumières.

Ils ont ensuite verrouillé les portes et se sont tous installés devant un écran dans une chambre à l'étage avec leurs deux chiens. Les enfants, âgés de 10 et 12 ans, se sont assoupis. Mais "nous, (les parents), nous sommes relayés" pour dormir, afin de monter la garde jusqu'au matin, explique cet ingénieur informaticien de 40 ans à l'AFP devant sa maison.