L'ex-avocat de Donald Trump Rudy Giuliani mercredi en Géorgie pour se rendre aux autorités

Les 19 co-accusés de ce dossier pénal ont jusqu'à vendredi midi pour se mettre à la disposition des autorités locales dans une prison d'Atlanta. Depuis le début de la semaine, la presse américaine suit l'arrivée de quasiment chaque inculpé, en attendant celle de Trump jeudi.

"Je suis en route pour la Géorgie et je me sens très bien", a déclaré M. Giuliani sur CNN à la sortie de son domicile à New York. "Je suis un grand garçon, je peux résister à ça. J'ai mené des combats bien pires", a ajouté l'ancien procureur fédéral et ancien maire de cette ville, relativisant l'importance de ce rendez-vous.