L'ex-ministre de la Défense François Léotard est mort

L'ancien ministre et ex-patron de l'UDF François Léotard est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé mardi Emmanuel Macron qui a salué "un esprit libre, un homme de livres et d'engagement" qui a "servi l’État et porté une grande idée de la culture".

"François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture (...) Son Var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait éprouvent aujourd'hui une grande perte", a estimé le chef de l'Etat sur Twitter.