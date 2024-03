L'ex-président du Honduras coupable de trafic de drogue devant la justice américaine

L'ancien président du Honduras Juan Orlando Hernandez a été reconnu coupable vendredi de trafic international de drogue par un jury fédéral à New York et encourt désormais la prison à vie, après un procès historique devant la justice américaine.

M. Hernandez, qui selon les procureurs fédéraux a créé un narco-Etat pendant ses huit années de présidence entre 20214 et 2022, a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue d'un trafic de drogues et d'armes et de possession d'armes. La peine sera prononcée ultérieurement.