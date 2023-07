L'hémisphère nord aborde le pic des vagues de chaleur

L'incendie le plus violent se situe dans la forêt de Dervenohoria à 50 km au nord d'Athènes où opèrent 140 pompiers épaulés de six bombardiers d'eau et un hélicoptère.

Mille deux cents enfants ont dû quitter lundi des colonies de vacances menacées par des incendies attisés par des vents violents près de Loutraki, à environ 80 km à l'ouest d'Athènes.

A Kouvaras, à environ 50 km à l'est de la capitale grecque, un autre feu faisait rage, se propageant jusqu'à Avavyssos, à 40 km au sud-est d'Athènes, dans la région densément peuplée de l'Attique.