L'homme soupçonné d'avoir voulu tuer Trump inculpé de tentative d'assassinat

A ces deux chefs d'accusation initiaux ont été ajoutés ceux de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, de détention d'arme en feu en vue de la commission d'un crime violent, et d'agression d'un agent fédéral, a annoncé le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Il était jusqu'à présent poursuivi uniquement pour détention illégale d'arme par personne ayant des antécédents criminels et possession d'une arme au numéro de série effacé.

Le nouvel acte d'accusation a été émis mardi en fin de journée par un "grand jury" - une commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête - à Miami, en Floride (sud-est).

HANDOUT

Le dossier a été assigné aléatoirement à la juge fédérale Aileen Cannon, qui avait rendu en juillet une décision très favorable à l'ex-président républicain dans l'un des dossiers pénaux le visant.

Lundi, un autre juge fédéral avait décidé de maintenir Ryan Routh en détention provisoire.

Selon l'analyse par le FBI, la police fédérale américaine, du bornage de ses téléphones, il se trouvait depuis le 18 août en Floride et ses appareils ont été localisés à de multiples reprises entre cette date et le 15 septembre près du golf de Donald Trump et de sa résidence de Mar-a-Lago.