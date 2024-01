L'hôpital Al-Shifa utilisé par le Hamas, selon les services secrets américains

Des membres du mouvement islamiste palestinien Hamas et du djihad islamique ont utilisé l'hôpital Al-Shifa à Gaza comme centre de commandement dans leur combat contre Israël, rapportent mercredi plusieurs médias américains sur base d'informations dévoilées par les services de renseignement américains. Des armes ont été stockées dans et sous le bâtiment et des otages y ont été emprisonnés.

Le gouvernement américain avait déjà soutenu les affirmations israéliennes selon lesquelles le Hamas utilisait le plus grand hôpital de la bande de Gaza comme centre de commandement et lieu de stockage d'armes. L'information dévoilée par les services secrets américains correspond à "l'évaluation la plus récente des États-Unis", rapporte le New York Times.

Quelques jours avant l'assaut mené par les troupes israéliennes contre l'hôpital d'Al-Shifa en novembre, les membres du Hamas avaient évacué les lieux, détruisant des documents et appareils électroniques et déplaçant les otages, selon les dernières informations. L'armée israélienne dit y avoir découvert une infrastructure composée de tunnels sous l'hôpital et des armes.