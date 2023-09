L'humoriste américain Jimmy Fallon, star de NBC, accusé de "comportement erratique"

Selon cette enquête, Jimmy Fallon est accusé d'avoir un "comportement erratique", c'est-à-dire parfois imprévisible ou soupe au lait et d'avoir au final créé "un environnement toxique de travail", sans toutefois que Rolling Stone donne des exemples concrets et précis.

Le magazine américain Rolling Stone, spécialisé dans les industries de la télévision, du cinéma et de la musique, a publié jeudi matin une enquête sur les conditions de travail sur le plateau du "Tonight Show", sur la base de témoignages de deux salariés et de 14 ex-employés de l'émission animée par M. Fallon et pilotée par le producteur Chris Miller.

Dès jeudi soir, toujours selon Rolling Stone, MM. Fallon et Miller ont convoqué une réunion à distance sur la plateforme Zoom et le premier a présenté ses excuses.

M. Fallon a déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de "créer ce type d'atmosphère pour l'émission", d'après des propos rapportés par deux salariés.

"Je me sens honteux et très mal (et) je suis désolé de vous avoir mis dans l'embarras, vous, vos familles et vos amis", a dit la star de la télé selon des excuses "sincères" rapportées par des participants à la réunion.